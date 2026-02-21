Sanremo 2026 | +9,2% di turismo 200 milioni di euro e 40mila pernotti
Sanremo 2026 ha portato un aumento del turismo del 9,2%, con circa 40 mila pernottamenti in più rispetto all’anno scorso. La manifestazione ha attirato visitatori da diverse regioni, portando entrate stimate intorno ai 200 milioni di euro. Questo risultato si deve all’afflusso di pubblico e alle attività organizzate in città durante l’evento. La presenza di turisti ha rafforzato l’economia locale e generato nuove opportunità per gli operatori commerciali.
Sanremo 2026 genera un indotto turistico stimato in 200 milioni di euro, segnando un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente. L’evento, in programma nella cittadina ligure, attira circa 7.250 arrivi e genera quasi 40mila pernottamenti, con una permanenza media di 5,5 giorni. L’impatto economico si concentra sulla filiera turistica e sulle imprese locali, sostenuto da una forte copertura mediatica e dalla valorizzazione del brand Sanremo. La settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo si conferma un motore potente per l’economia della Riviera dei Fiori. I dati, elaborati da una società di marketing turistico, dipingono un quadro di crescita sostenuta, con benefici che si estendono ben oltre la settimana della kermesse musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
