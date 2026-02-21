Sanremo | 150 studenti dal Sud invadono Casa Sanremo un ponte

150 studenti provenienti dal Sud hanno invaso Casa Sanremo, portando energia e entusiasmo. La visita nasce dall’intenzione di rafforzare il legame tra le Terre del Bussento e la manifestazione musicale. Gli studenti partecipano a workshop e incontri sul territorio, promuovendo la cultura locale. La presenza di questa delegazione rappresenta un passo importante per valorizzare le tradizioni e le identità delle comunità del Cilento. La loro partecipazione continua a rafforzare il rapporto con il Festival.

Dal Bussento a Sanremo: Un'Identità Territoriale in Ascesa. Sanremo si prepara ad accogliere un contingente significativo proveniente dalle Terre del Bussento, segnando un momento cruciale per un'iniziativa che da tredici anni tesse un legame profondo tra il Cilento e il palco del Festival della canzone. L'evento, denominato "Paesaggi Abitati", rappresenta un'occasione unica per promuovere il territorio e i suoi giovani talenti a livello nazionale, consolidando una collaborazione strategica con Casa Sanremo e il suo patron, Vincenzo Russolillo. L'impegno di queste terre, radicato nella valorizzazione del patrimonio locale, si manifesta attraverso la partecipazione di ben 150 studenti, docenti e maestranze.