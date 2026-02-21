Sannio Riconnesso | 3 Comuni Liberati il Viadotto che Sblocca

Nel Sannio, il nuovo cavalcaferrovia sulla SP 106 apre tre comuni e riduce i tempi di viaggio. La realizzazione di questa struttura ha migliorato i collegamenti tra le zone rurali e il centro cittadino, facilitando il trasporto di merci e persone. L’opera è stata completata dopo mesi di lavori e senza interruzioni significative alla viabilità. Questo intervento rappresenta un passo avanti per la mobilità locale e lo sviluppo economico della zona.

Sannio Riconnesso: Inaugurato il Cavalcaferrovia sulla SP 106, un Respiro per Economia e Mobilità. Un nuovo collegamento stradale ha alleggerito la vita di residenti e imprese nel Sannio, con l’inaugurazione di un importante cavalcaferrovia sulla Strada Provinciale 106. La struttura, completata dal Consorzio Telese Scarl e consegnata ufficialmente il 20 febbraio 2026, è una risposta concreta ai disagi causati dai lavori per la linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari, un’infrastruttura strategica per il Sud Italia. L’opera rappresenta un passo avanti per la piena funzionalità del territorio, essenziale per lo sviluppo economico e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu Guardia esclusa dai Comuni montani: il Sannio penalizzato da una classificazione datataLa disputa sulla nuova classificazione dei Comuni montani mette ancora sotto pressione territori come Guardia. Leggi anche: Sannio, oltre 175mila euro a Comuni e Pro Loco Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sannio, gli autovelox fanno ricchi i Comuni: Puglianello da recordAutovelox sanniti mai così in salute. Record storico di introiti nel 2024 per i rilevatori automatici di velocità disseminati sulle strade della provincia: nelle casse degli 11 Comuni interessati sono ... ilmattino.it “ ” Mercoledì 18 febbraio 2026 Comune di Santa Croce del Sannio Dalle 16:00 alle 18:30 Torna lo impegnate nello sviluppo del proprio - facebook.com facebook