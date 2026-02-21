Sanità sportello di facilitazione chiuso una settimana per corsi di formazione
Lo sportello di facilitazione di Ferrara, situato alla Casa della Comunità Cittadella S., chiude una settimana per permettere alle volontarie del servizio civile di partecipare a corsi di formazione. La decisione nasce dall’esigenza di aggiornare le competenze del personale e migliorare l’assistenza ai cittadini. Durante questa pausa, l’utenza dovrà rivolgersi ad altri punti di riferimento nella città. La riapertura è prevista per la fine della settimana.
Le volontarie del servizio civile saranno impegnate in attività formative. Lo sportello di facilitazione di Ferrara, situato alla Casa della Comunità Cittadella S. Rocco – aula Biblioteca sarà chiuso da lunedì 23 a venerdì 27. Le volontarie che assicurano le attività, infatti, saranno impegnate in attività di formazione previste nell’ambito del progetto di che le vede protagoniste. Lo sportello tornerà operativo a partire da lunedì 2 marzo, il lunedì dalle 13 alle 16, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Al servizio si accede su appuntamento, così da poter assicurare la migliore presa in carico delle esigenze di ogni utente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
