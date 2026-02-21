Sanità 871 aggressioni in 3 anni | Pronto Soccorso e reparti

In tre anni, si sono registrate 871 aggressioni nei reparti di emergenza e nelle corsie dell’Ulss 6 Euganea. Questo numero crescente ha portato a una forte preoccupazione tra medici, infermieri e operatori sanitari. Le aggressioni si sono moltiplicate soprattutto durante le ore di punta, mettendo sotto stress il personale. La situazione evidenzia la difficoltà di garantire sicurezza e serenità negli ospedali della zona. Ora si cerca di trovare soluzioni concrete per migliorare la situazione.

Sanità sotto pressione: 871 aggressioni in tre anni all'Ulss 6, un grido d'allarme per il personale. Un'analisi approfondita ha rivelato un allarmante aumento delle aggressioni al personale sanitario dell'Ulss 6 Euganea. Tra giugno 2022 e giugno 2025, sono stati segnalati 871 episodi di violenza e aggressività, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori e sulla necessità di interventi mirati per proteggerli. Un'analisi dettagliata del fenomeno. La ricerca, condotta dall'infermiere Stefano Rigodanza nell'ambito della sua tesi di laurea magistrale in Psicologia clinico dinamica presso l'Università di Padova, ha permesso di quantificare e analizzare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario.