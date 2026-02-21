Sandrigo | incendio devastante in azienda agricola 16 vigili

Un incendio ha devastato un’azienda agricola a Sandrigo alle 13:15 di oggi, provocando l’intervento di 16 vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra le strutture, provocando ingenti danni alle attrezzature e alle scorte di stoccaggio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, mentre i soccorritori cercavano di limitare i danni. La causa dell’incendio rimane ancora da stabilire. Sul posto sono arrivati anche alcuni residenti allarmati.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un'azienda agricola in via Astico Lupia, a Sandrigo, nella provincia di Vicenza, intorno alle 13:15 di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Le fiamme, originate nel deposito adibito a ricovero di mezzi e attrezzature agricole, hanno richiesto l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco che sono tuttora al lavoro per domare il rogo. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale e personale dell'Arpav per effettuare i rilievi necessari a valutare l'impatto ambientale dell'incendio. L'allarme è scattato poco dopo le 13:15, quando una colonna di fumo denso ha iniziato a levarsi dalla zona rurale di Sandrigo, attirando l'attenzione dei residenti e dei passanti.