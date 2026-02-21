sandero si rinnova e cambia motori

Sandero ha subito un restyling e nuovi motori grazie alla forte domanda di clienti. Guido Tocci, direttore generale di Dacia Italia, ha dichiarato che la marca domina il mercato privato in Italia, mantenendo la prima posizione da tre anni e crescendo senza interruzioni da otto. La proposta aggiornata punta a rafforzare la presenza del modello tra gli acquirenti italiani, che apprezzano la combinazione di design rinnovato e tecnologia più efficiente. La sfida ora è conquistare nuovi clienti con questa evoluzione.

«Siamo marca numero uno nel settore privati in Italia – ha detto Guido Tocci, direttore generale Dacia Italia – leader per il terzo anno consecutivo e seconda in Europa, per una crescita consolidata ed ininterrotta da 8 anni». Un'affermazione soddisfatta, quella di Tocci, in attesa delle direttive del nuovo Ceo Renault Francoist Provost. Anche in un mercato che è calato del 2,4%, Dacia è riuscita a fare 97.198 immatricolazioni (+13,1%). Punto forte dell'affiliata Reanult, le motorizzazioni a GPL, che coprono ormai il 58,53% delle vendite, che ora arrivano (su alcuni modelli) anche in versione ibridizzata (elettrificata) e con cambio automatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

