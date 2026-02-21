San Martino nuovo laboratorio intitolato a Sofia Sacchitelli | terapie cellulari per sconfiggere il cancro

A San Martino, è stato aperto un nuovo laboratorio dedicato a Sofia Sacchitelli, vittima di una grave malattia. La struttura, chiamata TheraCelLab, si concentra su terapie cellulari innovative per combattere il cancro. La creazione di questo spazio mira a sviluppare trattamenti più efficaci e personalizzati. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto ricercatori e familiari, che sperano in progressi concreti nel campo delle terapie avanzate. La struttura sarà operativa già da questo mese.

Un nuovo laboratorio di terapie cellulari sperimentali - TheraCelLab - per la ricerca sulla cura del cancro è stato inaugurato presso il Centro di biotecnologie avanzate del Sab Martino. Il laboratorio, che è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Sofia nel Cuore Ets, è intitolato alla memoria di Sofia Sacchitelli, la studentessa genovese scomparsa a soli 23 anni per un raro angiosarcoma cardiaco. Aveva deciso di utilizzare il poco tempo a disposizione per sensibilizzare sul tumore maligno molto aggressivo contro cui combatteva e raccogliere fondi per portare avanti un progetto di ricerca scientifica volto a migliorare la qualità di cura e ampliare l'offerta terapeutica per i pazienti affetti dal suo stesso male.