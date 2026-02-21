Samuray Jay pronto per Sanremo | Sto diventando un cantante vero

Samuray Jay, conosciuto anche come Gennaro Amatore, si prepara a salire sul palco di Sanremo con il brano ‘Ossessione’, motivato dalla voglia di riprendere la musica dopo un momento di pausa. La sua presenza al festival nasce dalla passione per il ritmo latino e dal desiderio di condividere un messaggio positivo. La sua esibizione segna un passo importante nella sua carriera musicale, che lo vede determinato a farsi ascoltare.

Il cantante sarà in gara con il brano 'Ossessione'. Nella serata cover duetterà con Roy Paci e Belen Rodriguez Debutta al 76esimo Festival di Sanremo con un ritmo latino e un messaggio di grinta e positività. Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, classe 1998, porta sul palco dell'Ariston il brano 'Ossessione', un inno alla spinta motivazionale che lo ha riportato a fare musica dopo un periodo di stop. "L'ossessione è il motore, è ciò che muove tutto", spiega l'artista napoletano in un incontro con la stampa. "È dedicata a questa ossessione nei confronti della musica, nel voler fare di più.

