Samuray Jay pronto per Sanremo | Sto diventando un cantante vero
Samuray Jay, conosciuto anche come Gennaro Amatore, si prepara a salire sul palco di Sanremo con il brano ‘Ossessione’, motivato dalla voglia di riprendere la musica dopo un momento di pausa. La sua presenza al festival nasce dalla passione per il ritmo latino e dal desiderio di condividere un messaggio positivo. La sua esibizione segna un passo importante nella sua carriera musicale, che lo vede determinato a farsi ascoltare.
Il cantante sarà in gara con il brano 'Ossessione'. Nella serata cover duetterà con Roy Paci e Belen Rodriguez Debutta al 76esimo Festival di Sanremo con un ritmo latino e un messaggio di grinta e positività. Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, classe 1998, porta sul palco dell'Ariston il brano ‘Ossessione’, un inno alla spinta motivazionale che lo ha riportato a fare musica dopo un periodo di stop. "L'ossessione è il motore, è ciò che muove tutto", spiega l'artista napoletano in un incontro con la stampa. "È dedicata a questa ossessione nei confronti della musica, nel voler fare di più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un SAMURAI a SANREMO #humour
Samurai Jay a Sanremo 2026. La trap, il successo su TikTok, il brano con Gigi D'Alessio e il nome d'arte: «L'alter ego per difendere la mia delicatezza»«È tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l'ho immaginato». La frase di una canzone che è diventata talmente virale sui social da essere definita ... leggo.it
Alla scoperta di Samurai Jay: «La musica è la mia Ossessione»Abbiamo incontrato Samurai Jay in gara a Sanremo per la prima volta con Ossessione per parlare di ricordi, provincia e umanità ... billboard.it
Samurai Jay, la mia vittoria essere arrivato a Sanremo con la mia musica. Attesa per il duetto con Roy Paci e Belen, ' Ma chi è più Baila Morena di lei' #ANSA x.com