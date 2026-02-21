Samarate | Cultura al Bivio Presidente Aiello Valuta Dimissioni

Il presidente della commissione cultura di Samarate sta considerando di dimettersi dopo un acceso confronto con alcuni membri della maggioranza. La discussione si è concentrata sulle scelte organizzative dell’evento “Cultura al Bivio”, che ha suscitato polemiche tra i consiglieri. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre il Comune ha già avviato un confronto interno per chiarire la situazione. La vicenda si svolge in un momento di tensione politica locale.

Samarate, Scontro in Maggioranza sulla Cultura: Il Presidente della Commissione Valuta le Dimissioni. Samarate è al centro di una crescente tensione politica, con un acceso confronto tra il sindaco Alessandro Ferrazzi e il presidente della commissione Cultura, Domenico Aiello. La disputa, emersa durante una riunione congiunta delle commissioni Cultura e Commercio, riguarda la gestione degli eventi estivi e, più in generale, il metodo di lavoro dell'amministrazione comunale, sollevando dubbi sulla stabilità della coalizione di governo. Un Disagio Crescente nella Programmazione Culturale. Il fulcro della discordia risiede nella programmazione delle Notti Bianche, un evento cruciale per il tessuto commerciale delle frazioni di Samarate.