Salvati svela Cocciante | Il ritratto di un amico

Da ilrestodelcarlino.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvati ha rivelato dettagli sulla vita di Riccardo Cocciante, sottolineando il rapporto stretto con l’amico e collega. La sera di lunedì, al Victoria Cinema di Modena, sarà proiettato il primo documentario dedicato al cantautore, intitolato

salvati svela cocciante il ritratto di un amico
© Ilrestodelcarlino.it - Salvati svela Cocciante: "Il ritratto di un amico"

Un appuntamento decisamente speciale, quello di lunedì al Victoria Cinema di Modena. Alle 20.50 verrà, infatti, proiettato ‘ Il mio nome è Riccardo Cocciante ’, il primo docufilm realizzato sulla vita del cantautore e compositore. Una pellicola – prodotta da Raffaella Tommasi per Daimon Film – che promette emozioni anche in virtù dell’artista che l’ha diretto: Stefano Salvati, il più importante regista e autore italiano di videoclip (ma ha diretto anche programmi musicali per la televisione, film e spettacoli teatrali, spot pubblicitari), nonché sceneggiatore e produttore. Il primo film su Cocciante: come è nato il progetto? "L’idea risale a sei anni fa: volevo fare un docufilm su un grande artista famoso in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il mio amico è caduto". Ragazzini salvatiIn situazioni di emergenza, la chiarezza e la rapidità sono essenziali.

Fabrizio Corona svela il lato oscuro della vita pubblica: un ritratto crudo di relazioni e potereFabrizio Corona torna a parlare, ma questa volta non per le sue storie di spettacolo o scandali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Salvati svela Cocciante: Il ritratto di un amico.

salvati svela cocciante ilIl mio nome è Riccardo CoccianteIl mio nome è Riccardo Cocciante, scheda del film di Stefano Salvati, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in Streaming Online. comingsoon.it

Il mio nome è Riccardo Cocciante, la data di uscita del docufilm sulla vita del cantanteIl mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon ... ciakmagazine.it