Salvati svela Cocciante | Il ritratto di un amico

Salvati ha rivelato dettagli sulla vita di Riccardo Cocciante, sottolineando il rapporto stretto con l’amico e collega. La sera di lunedì, al Victoria Cinema di Modena, sarà proiettato il primo documentario dedicato al cantautore, intitolato

Un appuntamento decisamente speciale, quello di lunedì al Victoria Cinema di Modena. Alle 20.50 verrà, infatti, proiettato ‘ Il mio nome è Riccardo Cocciante ’, il primo docufilm realizzato sulla vita del cantautore e compositore. Una pellicola – prodotta da Raffaella Tommasi per Daimon Film – che promette emozioni anche in virtù dell’artista che l’ha diretto: Stefano Salvati, il più importante regista e autore italiano di videoclip (ma ha diretto anche programmi musicali per la televisione, film e spettacoli teatrali, spot pubblicitari), nonché sceneggiatore e produttore. Il primo film su Cocciante: come è nato il progetto? "L’idea risale a sei anni fa: volevo fare un docufilm su un grande artista famoso in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il mio amico è caduto". Ragazzini salvatiIn situazioni di emergenza, la chiarezza e la rapidità sono essenziali.

Fabrizio Corona svela il lato oscuro della vita pubblica: un ritratto crudo di relazioni e potereFabrizio Corona torna a parlare, ma questa volta non per le sue storie di spettacolo o scandali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.