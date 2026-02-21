Saloni al via la prima edizione di Fashion Link Milano

La prima edizione di Fashion Link Milano nasce dall’esigenza di unire diverse fiere del settore moda sotto un’unica piattaforma. La manifestazione coinvolge 790 espositori di calzature, 180 collezioni di borse e accessori, 600 brand di gioielli e 120 realtà di abbigliamento e pellicce. Questa iniziativa mira a facilitare incontri tra professionisti e a promuovere le ultime tendenze. La manifestazione si svolge in un grande centro espositivo nel cuore di Milano.

È tutto pronto per l'inizio della fashion week di Milano. A dare il via alla settimana è la prima edizione di Fashion Link Milano, la manifestazione che riunisce sotto un unico cappello Micam con 790 espositori legati al mondo della calzatura: Mipel con 180 collezioni nel segno delle borse e degli accessori; Milano Fashion & Jewels con 600 brand, The One Milano con un assortimento di 120 realtà tra outwear e pellicce e l'universo bridal di Sì Sposaitalia Collezioni. Per la prima volta, il percorso espositivo, concentrato negli spazi di Milano Rho Fiera, prevede un unico titolo di ingresso che permette di conoscere le novità per la prossima stagione fredda di 1.