Salerno scossa nella notte | terremoto di magnitudo 4,5 a Montecorice

Nella notte, un terremoto di magnitudo 4,5 ha colpito Montecorice, vicino a Salerno. L’epicentro si trovava a soli due chilometri dal centro del paese, con un ipocentro a 319 chilometri di profondità. Per ora, non sono stati segnalati danni alle abitazioni o alle strutture, ma le autorità continuano a monitorare la situazione. La terra ha tremato mentre molte persone dormivano nelle loro case.

Epicentro a 2 chilometri dal centro abitato, ipocentro a 319 km di profondità. Attualmente nessuna segnalazione di danni mentre prosegue il monitoraggio Un terremoto di magnitudo 4,5 è stato registrato nella notte nella zona di Montecorice, in provincia di Salerno. La scossa, rilevata alle 1:28 dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è stata localizzata a circa due chilometri dal centro abitato. L'evento sismico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, in particolare nei comuni costieri e nell'area interna del Cilento. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'INGV, l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 319 chilometri, un valore che colloca il sisma tra quelli definiti "profondi".