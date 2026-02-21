Salerno | Nuove Deleghe Guzzo punta su scuole cultura e inclusione

Guzzo ha assegnato le nuove deleghe ai consiglieri provinciali di Salerno, concentrandosi su scuole, cultura e inclusione. La decisione mira a rafforzare i progetti nelle aree educative e sociali, coinvolgendo direttamente i rappresentanti nel miglioramento dei servizi pubblici. La scelta arriva dopo una consultazione interna, che ha portato a ridefinire le responsabilità di ciascun membro. La ripartizione delle deleghe apre una fase diversa per l’amministrazione locale, con un occhio rivolto alle esigenze della comunità.

Salerno: Guzzo Definisce le Deleghe dei Consiglieri Provinciali, Nuova Fase per l'Amministrazione Locale. Il presidente facente funzione della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ufficializzato la distribuzione delle deleghe ai consiglieri provinciali, delineando un nuovo assetto amministrativo per l'ente. L'atto, reso noto nella giornata di ieri, mira a ottimizzare l'efficienza e la specializzazione nell'affrontare le diverse sfide del territorio salernitano, coprendo un ampio spettro di competenze dalla gestione del patrimonio scolastico alle politiche di sviluppo sostenibile. Questa riorganizzazione segna l'inizio di una nuova fase per la provincia, focalizzata sulla valorizzazione delle risorse locali e sull'innovazione.