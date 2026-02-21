Salerno | Forza Italia sfida Guzzo elezioni a rischio? Interrogazione

Salerno, il voto del presidente ha sollevato dubbi e ha spinto Forza Italia a presentare un’interrogazione ufficiale. La richiesta nasce dalla preoccupazione che alcune decisioni recenti possano aver influenzato il risultato elettorale. L’attenzione si concentra sulla regolarità delle operazioni e sulla trasparenza delle procedure. La situazione resta in attesa di chiarimenti ufficiali che possano fare luce su quanto accaduto. La vicenda continua a tenere banco nei circoli politici locali.

Elezioni Provinciali a Salerno: Forza Italia Chiede Chiarezza sul Voto del Presidente con Interrogazione Ufficiale. La provincia di Salerno è al centro di un crescente dibattito politico in vista delle prossime elezioni, con una richiesta formale di chiarimenti che giunge dal deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli. L’esponente politico ha infatti depositato un’interrogazione mirata a fare luce sulle intenzioni del vicepresidente della provincia, Giovanni Guzzo, e a garantire il rispetto delle tempistiche previste per l’indizione del voto. Questa iniziativa segue un periodo di discussioni e valutazioni che hanno Bicchielli confrontarsi direttamente con figure chiave del governo centrale, nello specifico il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Provincia di Salerno, Guzzo è vice presidenteAlle ore 20:34 di ieri, lunedì 12 gennaio, è stata protocollata la firma del presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, sul decreto di nomina di Giovanni Guzzo a vicepresidente.

Provincia di Salerno, Napoli conferma Guzzo alla vicepresidenzaLa Provincia di Salerno ha confermato Giovanni Guzzo come vicepresidente, consolidando gli equilibri politici emersi dalle recenti elezioni provinciali.

