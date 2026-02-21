Salerno dice NO alla riforma | nasce il Comitato diritti a rischio
A Salerno, cittadini e sindacati si oppongono alla riforma della Giustizia, ritenendola un rischio per i diritti. La nascita di un Comitato per il NO, promosso dalla Cgil, testimonia la volontà di fermare le modifiche costituzionali proposte. La città si mobilita con incontri pubblici e volantini per sensibilizzare la popolazione. La protesta si concentra sulla paura di una giustizia meno equa e trasparente. Molte associazioni hanno già aderito all’iniziativa.
Salerno si schiera contro la riforma della Giustizia: nasce il Comitato per il NO. Salerno ha oggi la nascita di un Comitato per il NO alla riforma della giustizia, un’iniziativa promossa dalla Cgil che mira a mobilitare cittadini e associazioni contro le modifiche costituzionali in vista del referendum. L’assemblea, tenutasi presso il salone Feliciano Granati, ha una forte partecipazione e ha delineato un piano d’azione per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle implicazioni della riforma. Un fronte di associazioni e forze politiche. L’iniziativa ha raccolto un ampio sostegno da diverse realtà del territorio, testimoniando una crescente preoccupazione per le possibili conseguenze della riforma sul sistema giudiziario e sui diritti dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu
