Sale a casa per farsi pagare la corsa tassista accoltellato a Monza

Un tassista è stato accoltellato a Monza dopo aver chiesto il pagamento a un cliente che aveva invitato in casa senza contanti. La vittima aveva fermato il cliente per ricevere il denaro della corsa, ma quest’ultimo ha reagito aggredendolo con un coltello e colpendolo al collo e alle mani. La polizia indaga sull’episodio, che si è verificato in un quartiere residenziale. I soccorsi hanno portato il tassista in ospedale in condizioni stabili.

