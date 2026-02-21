saint moritz scalatore italiano scomparso da 4 giorni sulle alpi

Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, scomparso da quattro giorni sulle Alpi svizzere durante un'escursione, è il risultato di una perdita improvvisa di contatto con il gruppo di scalatori. La sua assenza è stata rilevata dopo che non ha raggiunto il rifugio previsto, e le ricerche si sono concentrate nelle zone più impervie. Le autorità sono state avvisate e stanno coordinando le operazioni di soccorso tra le nevi alte.

È da quattro giorni che non si hanno più notizie di Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune dell'entroterra napoletano, scomparso durante un'escursione in montagna in Svizzera. Il giovane, che lavora a Saint Moritz, è un appassionato di alpinismo e l'allarme è scattato dopo il mancato rientro da un'escursione ad alta quota in solitaria. Ora la madre del giovane ha offerto una ricompensa di 10mila euro per chi ritrovi il figlio. "Siamo in contatto con la Farnesina - spiega l'avvocato Sergio Pisani che segue la famiglia del ragazzo - Abbiamo saputo che ricerche al momento sono sospese a causa delle condizioni meteo avverse e riprenderanno domani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

