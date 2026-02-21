Sacchi | Juve punta sul gioco Inter al ritorno sarà una storia diversa Dea devi lottare
Sacchi ha commentato le prestazioni di andata dei playoff di Champions League, sottolineando che la Juventus dovrebbe concentrarsi sul gioco e che l'Inter tornerà in campo con un’altra mentalità. Ha anche invitato l’Atalanta a combattere senza arrendersi. L’ex allenatore ha evitato di parlare di eliminazioni, preferendo mantenere un atteggiamento positivo per le prossime sfide e invitando le squadre a non perdere fiducia. La ripresa delle partite è prevista tra pochi giorni.
"C ome si dice in questi casi? Crederci sempre, mollare mai. Rientra nel comportamento del perfetto sportivo. Guardate che cosa è successo alle Olimpiadi: atleti che, magari, partivano sfavoriti, dopo una grande rimonta si sono presi la medaglia d’oro e altri che erano sicuri di vincere sono rimasti giù dal podio. Capita. In questo caso, la penso come Boskov che diceva: partita finita quando arbitro fischia. E qui ci sono ancora le sfide di ritorno da disputare, quindi c’è spazio per la speranza". Arrigo Sacchi lancia due salvagenti in mare aperto per l’Inter e per l’Atalanta. I verdetti dell’andata si possono ribaltare, a patto che si facciano le cose per bene e non ci si lasci prendere dalla frenesia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa»Kelly dice di sentire un’atmosfera diversa quando si parla di Inter e Juve.
Kelly a CBS: «Alla Juventus devi vivere e respirare questa maglia: è così che deve essere. Sfida con l’Inter? Atmosfera diversa»Lloyd Kelly spiega che per lui alla Juventus bisogna vivere e respirare quella maglia, senza mezze misure.
JUVE INTER 4-3 - Parodia fratelli Thuram
Argomenti discussi: Sacchi: Juve, punta sul gioco. Inter, al ritorno sarà una storia diversa. Dea, devi lottare; Sacchi elogia il successo dell'Inter e svela cosa deve migliorare Chivu: Sfida che ha evidenziato alcuni punti deboli; La Juve punta sulle startup: nasce la Forward Squad. Chiellini: Può diventare canale di ricavi; Inter batte Juventus: sogni europei accesi.
Sacchi su Inter Juve: «Vittoria da incorniciare, ma c’è una cosa su cui dovrà lavorare Chivu! Ottima quell’intuizione di Spalletti»L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha analizzato e commentato così la vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter contro la Juventus Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacc ... calcionews24.com
Sacchi analizza: Cosa si aspettava Luis Henrique? Juve, ad armi pari con l'Inter...Orgoglio e sofferenza. Sono questi i due termini adoperati da Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan intervenuto nel commento dedicato sull'edizione. tuttomercatoweb.com
Sacchi passa all'analisi lato campo Il suo commento su Inter Juve - facebook.com facebook
SERIE A - Inter-Juventus affidata a La Penna, Sacchi per Lazio-Atalanta, Pisa-Milan a Fabbri ift.tt/BbMiy3J x.com