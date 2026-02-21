Sacchi | Juve punta sul gioco Inter al ritorno sarà una storia diversa Dea devi lottare

Sacchi ha commentato le prestazioni di andata dei playoff di Champions League, sottolineando che la Juventus dovrebbe concentrarsi sul gioco e che l'Inter tornerà in campo con un’altra mentalità. Ha anche invitato l’Atalanta a combattere senza arrendersi. L’ex allenatore ha evitato di parlare di eliminazioni, preferendo mantenere un atteggiamento positivo per le prossime sfide e invitando le squadre a non perdere fiducia. La ripresa delle partite è prevista tra pochi giorni.

"C ome si dice in questi casi? Crederci sempre, mollare mai. Rientra nel comportamento del perfetto sportivo. Guardate che cosa è successo alle Olimpiadi: atleti che, magari, partivano sfavoriti, dopo una grande rimonta si sono presi la medaglia d’oro e altri che erano sicuri di vincere sono rimasti giù dal podio. Capita. In questo caso, la penso come Boskov che diceva: partita finita quando arbitro fischia. E qui ci sono ancora le sfide di ritorno da disputare, quindi c’è spazio per la speranza". Arrigo Sacchi lancia due salvagenti in mare aperto per l’Inter e per l’Atalanta. I verdetti dell’andata si possono ribaltare, a patto che si facciano le cose per bene e non ci si lasci prendere dalla frenesia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa»Kelly dice di sentire un’atmosfera diversa quando si parla di Inter e Juve.

