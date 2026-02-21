Sacchi di soldi nascosti nell’automobile

Un uomo è stato fermato mentre viaggiava con 150mila euro nascosti sotto al sedile dell’auto. Secondo la sua versione, i soldi servivano per comprare un appartamento in Liguria. La polizia ha scoperto la somma durante un controllo di routine. L’automobilista ha spiegato di averli portati dall’estero senza dichiararli. La scoperta ha suscitato attenzione tra gli agenti, che hanno deciso di approfondire l’indagine. La vicenda resta sotto osservazione.

Era in viaggio verso l’Italia con 150mila euro in contanti nascosti sotto al sedile che, a suo dire, le sarebbero serviti per acquistare un appartamento in Liguria. I contanti sono stati trovati dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso e dal personale dell’ Agenzia delle Dogane, sull’auto di una donna di origine ucraina, residente in Italia, che nei giorni scorsi è arrivata al valico autostradale di Brogeda. Alla consueta domanda sul possesso di valoro eccedenti i 10mila euro, il limite di cui è consentito il transito, ha risposto di averne solo 5000. Ma il suo atteggiamento è stato poco convincente, così i finanzieri l’hanno fatta accostare per dare un’occhiata all’interno dell’abitacolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

