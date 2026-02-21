Sabato shopping | speciale anno del cavallo

Sabato, i negozi si riempiono di accessori ispirati all’anno del cavallo. La borsa-scultura di Moschino attira l’attenzione tra le vetrine, mentre il motivo Cavaliere Equestre di Burberry viene riproposto con dettagli inediti. Charm a forma di cavallo e stampe dedicate completano la collezione speciale. Le persone cercano pezzi unici per celebrare questa ricorrenza, che si riflette anche sulla moda di stagione. La giornata si conferma ricca di proposte a tema cavalleresco.

La borsa-scultura di Moschino, il motivo Cavaliere Equestre di Burberry rivisitato per l'occasione, i charm a forma di cavallo e le stampe a tema. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per festeggiare l’Anno del Cavallo di Fuoco appena iniziato +++dropcap È tempo di cambiamenti, di nuovi inizi. e nuovi vestiti. L'anno del Cavallo di Fuoco è cominciato, secondo lo zodiaco cinese, il 17 febbraio. Che cosa significa? Che, sotto l'influenza del cavallo - nell'astrologia orientale simbolo di velocità, capacità di superare i limiti e libertà di espressione individuale - affronteremo il nuovo anno lunare con vitalità e spirito di avventura e, grazie all'elemento del fuoco, lo faremo con passione e intensità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

