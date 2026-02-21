Sabato shopping | speciale anno del cavallo
Sabato, i negozi si riempiono di accessori ispirati all’anno del cavallo. La borsa-scultura di Moschino attira l’attenzione tra le vetrine, mentre il motivo Cavaliere Equestre di Burberry viene riproposto con dettagli inediti. Charm a forma di cavallo e stampe dedicate completano la collezione speciale. Le persone cercano pezzi unici per celebrare questa ricorrenza, che si riflette anche sulla moda di stagione. La giornata si conferma ricca di proposte a tema cavalleresco.
La borsa-scultura di Moschino, il motivo Cavaliere Equestre di Burberry rivisitato per l'occasione, i charm a forma di cavallo e le stampe a tema. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per festeggiare l’Anno del Cavallo di Fuoco appena iniziato +++dropcap È tempo di cambiamenti, di nuovi inizi. e nuovi vestiti. L'anno del Cavallo di Fuoco è cominciato, secondo lo zodiaco cinese, il 17 febbraio. Che cosa significa? Che, sotto l'influenza del cavallo - nell'astrologia orientale simbolo di velocità, capacità di superare i limiti e libertà di espressione individuale - affronteremo il nuovo anno lunare con vitalità e spirito di avventura e, grazie all'elemento del fuoco, lo faremo con passione e intensità.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Sabato shopping Speciale Capodanno: i consigli del 20 dicembre
Leggi anche: Sabato shopping, speciale feste di Natale: i consigli del 6 dicembre
Sampeng Market: Bangkok’s INSANE Budget Shopping Hub in Chinatown [4K HDR]
Argomenti discussi: Sabato shopping: speciale anno del cavallo; Sabato Shopping: le idee più romantiche e glamour per San Valentino; TikTok Day: alle Befane un weekend di giochi, social e creatività. Sabato 21 e domenica 22 febbraio. Ospite speciale: Valentino Bisegna; Tutti i mercatini vintage da non perdere, come la vendita speciale di Uberta Zambeletti e la live su eBay.
Fine settimana a ROMA con lo shopping di qualità: sabato 21 febbraio a ROMA EUR, al Palazzo dei Congressi (nel tratto tra Viale della Pittura e Viale della Letteratura, Municipio IX Roma EUR). domenica 22 febbraio a ROMA, in Piazza dei Consoli e - facebook.com facebook