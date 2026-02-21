Sabato 21 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Da digital-news.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 febbraio, le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 prendono il palcoscenico su Rai 2 e Rai Sport, con dirette di gare intense e approfondimenti sugli atleti italiani. L’evento olimpico coinvolge numerosi sport, come lo sci alpino e il biathlon, trasmettendo momenti di alta tensione e emozione al pubblico. La programmazione include anche sintesi serali e studi dedicati alle performance degli azzurri. La giornata promette tante emozioni per gli appassionati di sport invernali.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Sabato 21 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri.🔗 Leggi su Digital-news.it

