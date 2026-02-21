Rugby | Valorugby-Fiamme Oro sfida al Mirabello per un posto
Il match tra Valorugby e Fiamme Oro si svolge al Mirabello di Reggio Emilia, con entrambe le squadre che cercano di avanzare in Coppa Italia. La partita rappresenta un'occasione importante per i team di dimostrare le proprie capacità e conquistare una finale ambita. Gli atleti si preparano a lottare intensamente sul campo in una sfida che potrebbe cambiare il loro cammino stagionale. La partita è pronta a iniziare e attirerà numerosi tifosi.
Scontro al Mirabello: Valorugby e Fiamme Oro si contendono un posto nella finale di Coppa Italia. Il Mirabello di Reggio Emilia si prepara ad ospitare una semifinale cruciale per la Coppa Italia di rugby. Oggi, 21 febbraio 2026, alle 14:30, con diretta streaming, Valorugby e Fiamme Oro si affronteranno in una sfida che promette di essere intensa e ricca di emozioni, un evento che trascende la semplice competizione sportiva e si inserisce in un momento di crescita per il rugby italiano. L’attesa per l’incontro è palpabile tra i tifosi di entrambe le squadre, mentre gli osservatori esperti del settore sottolineano come la competizione rappresenti un’occasione preziosa per valorizzare il talento emergente e per promuovere la disciplina a livello giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sfida riscatto per i Diavoli. Fiamme Oro al MirabelloI Diavoli affrontano una sfida cruciale nel loro percorso, con le Fiamme Oro pronti a sfidare al Mirabello.
Leggi anche: Rugby, Serie A Elite: Rovigo batte Valorugby e vola in testa. Fiamme Oro seconde con bonusVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A Elite Maschile, XI giornata: Rovigo, Fiamme Oro e Petrarca si aggiudicano i posticipi; Coppa Italia, semifinali: le formazioni di Petrarca-Viadana e Valorugby-Fiamme Oro; Valorugby al Mirabello contro le Fiamme Oro: in palio la finale di Coppa Italia; Sabato 21 Febbraio al via le due semifinali Simecom Coppa Italia 2025/2026: Petrarca Rugby - Rugby Viadana 1970 e Valorugby Emilia - Fiamme Oro Rugby.
Valorugby e Fiamme Oro in Sala del Tricolore, prima della semifinale di CoppaREGGIO EMILIA – Alla vigilia del match che domani allo stadio Mirabello li vedrà sfidarsi per un posto in finale di Coppa Italia, Valorugby Emilia e Fiamme Oro sono state accolte ieri sera in Sala del ... reggionline.com
Valorugby al Mirabello contro le Fiamme Oro: in palio la finale di Coppa ItaliaREGGIO EMILIA – Tempo di Coppa Italia per il Valorugby, che sabato alle 14,30 affronteranno in semifinale le Fiamme Oro al Mirabello. In palio l’accesso alla finale, in programma sempre al Mirabello s ... reggionline.com
Rovigo, Fiamme Oro e Petrarca rispondono a Valorugby e Viadana - facebook.com facebook