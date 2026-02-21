rugby oggi semifinale di coppa i diavoli non temono le fiamme

Il match tra Valorugby e Fiamme Oro Roma si gioca oggi, determinante per l'accesso alla finale di Coppa Italia. I Diavoli affrontano questa sfida senza timori, decisi a dimostrare il loro valore. La partita si svolge in campo neutro, con un pubblico caldo che sostiene entrambe le squadre. I giocatori scendono in campo concentrati, pronti a dare il massimo per conquistare un posto in finale.

Il primo match dentro-o-fuori della stagione oppone il Valorugby alle Fiamme Oro Roma nella semifinale in gara unica di Coppa Italia. Si gioca allo stadio Mirabello, alle 14.30 di oggi; biglietto a 14 euro (5 gli U18, gratis gli U7). Nell’altra semifinale, in contemporanea, si affrontano Petrarca e Viadana. La finale, sabato prossimo, sarà ospitata per la prima volta nella storia di Reggio e sarà giocata proprio al Mirabello. Oggi sugli spalti a tifare Valorugby ci saranno anche i protagonisti della storica conquista della Coppa Italia 2019, invitati dal club. La formazione di quella finale suonava così: Farolini; Costella (Fontana), Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi (E.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

