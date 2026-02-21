rubinacci ballardini partita a scacchi i due neo mister e i cambi di tattica

Lorenzo Rubinacci e Davide Ballardini si affrontano in una sfida tattica tra la Reggiana e l’Avellino. La partita di domani si presenta come un vero e proprio scacco matto, con i due allenatori che cambiano spesso strategia in campo. Rubinacci ha deciso di puntare su un modulo più aggressivo, mentre Ballardini risponde con una difesa compatta. Entrambi cercano di sorprendere l’avversario con mosse inaspettate, rendendo la partita molto incerta.

Lorenzo Rubinacci contro Davide Ballardini. L’importantissima sfida di domani tra Reggiana e Avellino sarà anche una (indecifrabile) partita a scacchi. Entrambe le squadre arrivano infatti da un cambio di guida tecnica che, come da logica, porta con sé tutta una serie di aggiustamenti tattici che vengono poi consolidati nel tempo per approssimazione. Diventa quindi molto complicato – e proprio per questo probabilmente decisivo – anticipare le mosse del proprio avversario senza poter contare su precedenti che possano essere considerati attendibili. Il tecnico dei granata, subentrato a Dionigi appena 13 giorni fa, ha infatti ritoccato lo schieramento precedente togliendo un trequartista e aggiungendo una mezzala ma – di fatto – non ha stravolto proprio nulla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mister Rubinacci si tiene stretto il risultato: "Ma sono sincero: mi era venuta l’acquolina..."L’allenatore Lorenzo Rubinacci ha dichiarato di sentirsi soddisfatto del pareggio ottenuto contro l’Empoli, spiegando che gli era venuta l’acquolina in bocca durante la partita.

