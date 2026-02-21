Royal family Andrea fuori dalla successione?

L'ultima decisione sulla posizione di Andrea nella linea di successione spetta al Parlamento. La questione è nata dopo alcune polemiche legate a sue dichiarazioni pubbliche e alle recenti indagini che lo riguardano. La famiglia reale si sta confrontando con questa possibile esclusione, che potrebbe cambiare gli equilibri storici. La decisione finale dipende da un voto parlamentare e potrebbe portare a modifiche importanti. La situazione resta ancora in evoluzione.

Ore di grande subbuglio a Londra, mentre la Royal family cerca di mantenere discrezione e riserbo su ciò che sta accadendo, sebbene l’atteggiamento sia ben diverso da quello che, fino a qualche anno fa, aveva Elisabetta II, mamma di Andrea. Re Carlo III sin da subito ha chiarito che le autorità dovranno fare le dovute indagini, cercando di evitare forme di tutela particolare nei confronti del fratello che è indagato per fatti gravi, a cui si ricollegherebbe il suicidio di Veronica Giuffré. Il Times rivela che il governo sta valutando l’idea di introdurre una legge per rimuovere l’ex principe dalla linea di successione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Scandalo Epstein: Andrea fuori dalla successione? Londra studiaIl caso Epstein ha portato a nuove tensioni nella famiglia reale britannica.

Caso Epstein: il governo britannico vuole l'ex principe Andrea fuori dalla linea di successione realeIl governo britannico ha deciso di agire dopo le accuse contro l’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo che ha fatto scalpore.

Is there a crisis coming to the royal family the public need to be aware of

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.