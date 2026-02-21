Royal family Andrea fuori dalla successione?
L'ultima decisione sulla posizione di Andrea nella linea di successione spetta al Parlamento. La questione è nata dopo alcune polemiche legate a sue dichiarazioni pubbliche e alle recenti indagini che lo riguardano. La famiglia reale si sta confrontando con questa possibile esclusione, che potrebbe cambiare gli equilibri storici. La decisione finale dipende da un voto parlamentare e potrebbe portare a modifiche importanti. La situazione resta ancora in evoluzione.
Ore di grande subbuglio a Londra, mentre la Royal family cerca di mantenere discrezione e riserbo su ciò che sta accadendo, sebbene l’atteggiamento sia ben diverso da quello che, fino a qualche anno fa, aveva Elisabetta II, mamma di Andrea. Re Carlo III sin da subito ha chiarito che le autorità dovranno fare le dovute indagini, cercando di evitare forme di tutela particolare nei confronti del fratello che è indagato per fatti gravi, a cui si ricollegherebbe il suicidio di Veronica Giuffré. Il Times rivela che il governo sta valutando l’idea di introdurre una legge per rimuovere l’ex principe dalla linea di successione.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scandalo Epstein: Andrea fuori dalla successione? Londra studiaIl caso Epstein ha portato a nuove tensioni nella famiglia reale britannica.
Caso Epstein: il governo britannico vuole l'ex principe Andrea fuori dalla linea di successione realeIl governo britannico ha deciso di agire dopo le accuse contro l’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo che ha fatto scalpore.
Is there a crisis coming to the royal family the public need to be aware of
Argomenti discussi: Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono; Lo scandalo Andrea spacca i Windsor: e ora è battaglia per la Corona; La caduta dell’ex principe Andrea: ecco tutte le tappe di uno scandalo senza precedenti; Ex Principe Andrea arrestato, passò documenti riservati a Epstein.
Andrea, ipotesi di altri reati sessuali e coperture: «Incontri con le ragazze a Buckingham Palace»Non più principe, non più duca, quasi non più un fratello e ora, vista l’intenzione del governo di procedere con una legge parlamentare, Andrew ... ilgazzettino.it
Il rilascio di Andrea, investigatori a caccia di prove nel Royal Lodge. Cosa può succedere ora all’ex principeScandalo Epstein: secondo giorno di perquisizioni nella residenza reale dopo l’arresto del fratello del re. L’ex duca di York libero dopo 12 ore in cella e l’interrogatorio. Resta indagato. Accordo ne ... msn.com
L’ombra di Epstein sulla già fragile royal family. Il caso che travolge Andrew riapre la ferita più pericolosa per la monarchia britannica: gli scandali privati che diventano una minaccia pubblica per un’istituzione già fragile. Di Alberto Mattioli - facebook.com facebook
L’ombra di Epstein sulla già fragile royal family. Il caso che travolge Andrew riapre la ferita più pericolosa per la monarchia britannica: gli scandali privati che diventano una minaccia pubblica per un’istituzione già fragile. Di Alberto Mattioli x.com