Rovigo | ex Asm accusa sindaco e assessori ora a processo

Claudia Biasissi, ex vicepresidente dell’Asm di Rovigo, ha pubblicato un post sui social media che ha scatenato un procedimento giudiziario. La donna è accusata di aver diffamato il sindaco Valeria Cittadin e gli assessori Andrea Bimbatti e Lorenzo Rizzato con parole offensive. La vicenda ha attirato l'attenzione della procura, che ha deciso di portare il caso in tribunale. La decisione arriva dopo che le parti coinvolte hanno presentato le loro argomentazioni.

Rovigo, a processo l’ex vicepresidente dell’Asm per post social contro sindaco e assessori. L’ex vicepresidente dell’Asm di Rovigo, Claudia Biasissi, si troverà davanti ai giudici per diffamazione aggravata nei confronti del sindaco Valeria Cittadin e degli assessori Andrea Bimbatti e Lorenzo Rizzato. La vicenda nasce da un post pubblicato su Facebook nel gennaio 2025, in cui Biasissi criticava l’amministrazione comunale per l’autorizzazione alla costruzione di un impianto di biogas a Sarzano, sollevando accuse di conflitto di interessi e opacità. L’udienza è stata fissata per il 14 aprile del prossimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu L'accusa del centrosinistra: "Assessori e consiglieri sempre nelle scuole, superato ogni limite. Pronti a segnalare"Il centrosinistra denuncia che assessori e consiglieri di maggioranza, molti dei quali sono anche candidati alle prossime elezioni parziali dell’8 e 9 marzo, sono presenti quotidianamente nelle scuole, superando ogni limite. Giornalista aggredita. Leonardi ricevuta da sindaco e assessoriDopo l’aggressione a calci e schiaffi, Bianca Leonardi ha incontrato il sindaco Mario Pardini a Palazzo Orsetti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Post su Facebook contro la sindaca Cittadin, Biasissi a giudizio per diffamazione aggravata. Valeria Cittadin, l'ex vice presidente Asm Claudia Biasissi a processo per i post social contro la sindacaROVIGO - Un commento nell'agone politico sui social finisce nelle aule di giustizia. Perché Claudia Biasissi, 49 anni, ex vice presidente dell'Asm ... ilgazzettino.it #giacciano Il sindaco parla di “coerenza politica”, l’ex numero due respinge le accuse. Sullo sfondo i cambi di partito e la candidatura con la lista di Marco Rizzo per Democrazia Sovrana Popolare #politica provincia di #rovigo - facebook.com facebook #chilhavisto Questa sera alle 21.20 su @RaiTre • Latitante da mesi, un uomo, accusato di stalking e lesioni, parla con l'inviata di @chilhavistorai3 • Il caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita nel 2022. • Grande attesa per il caso dello sconosciuto x.com