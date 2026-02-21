Romaincidente mortale auto e mezzo Ama
Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 14 in Via Prenestina, vicino a Via Baselice, a Roma. La causa sembra essere stata una collisione tra un’auto e un mezzo Ama che stava lavorando sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La polizia ha bloccato la zona per le indagini e per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada resta chiusa al traffico.
21.05 Una donna è morta in un incidente avveuto, verso le 14, in Via Prenestina, in prossimità di Via Baselice, a Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del VI Gruppo Torri con varie pattuglie Sono rimasti coinvolti nell'incidente un'automobile, Renault Clio e un mezzo Ama. Da una prima ricostruzione dei Vigili Urbani entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale mentre ha perso la vita la passeggera dell'auto. La strada è stata chiusa tra via Cannaroli e via Baselice per permettere di ricostruire esatta dinamica del fatto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Roma, incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donnaUna donna ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Prenestina, dopo che la sua auto si è scontrata con un veicolo dell’Ama.
Incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donnaUn grave incidente in via Prenestina ha causato la morte di una donna, coinvolta in un impatto tra la sua auto e un veicolo dell’Ama.
25.10.2025 ROMA: INCIDENTE MORTALE, IPOTESI GARA TRA AUTO
Argomenti discussi: Roma, incidente mortale sul Grande raccordo anulare: scontro tra auto e moto; Roma, incidente sul raccordo anulare: uomo muore nello scontro tra uno scooter e un'auto; Roma, incidente sul Raccordo: scontro auto-moto, muore un centauro; Incidente mortale sul Gra a Roma, una vittima e traffico in tilt.
Incidente mortale sul Grande raccordo anulare a Roma, una vittima e traffico in tiltLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente mortale sul Grande raccordo anulare a Roma, una vittima e traffico in tilt ... tg24.sky.it
Roma, incidente in via Prenestina tra auto e mezzo Ama: muore una donnaIncidente stradale mortale oggi nella periferia Est di Roma. L'impatto è avvenuto, intorno alle 14, in via Prenestina, all'altezza di via Baselice. Coinvolti una Renault Clio e un mezzo dell'Ama, la m ... roma.corriere.it
+++ Incidente a Roma, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna +++ Link al primo commento - facebook.com facebook
TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code e incidente RISOLTI al km 327 tra Incisa-Reggello e Valdarno #viabiliTOS x.com