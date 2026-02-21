Romaincidente mortale auto e mezzo Ama

Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 14 in Via Prenestina, vicino a Via Baselice, a Roma. La causa sembra essere stata una collisione tra un’auto e un mezzo Ama che stava lavorando sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La polizia ha bloccato la zona per le indagini e per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada resta chiusa al traffico.

21.05 Una donna è morta in un incidente avveuto, verso le 14, in Via Prenestina, in prossimità di Via Baselice, a Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del VI Gruppo Torri con varie pattuglie Sono rimasti coinvolti nell'incidente un'automobile, Renault Clio e un mezzo Ama. Da una prima ricostruzione dei Vigili Urbani entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale mentre ha perso la vita la passeggera dell'auto. La strada è stata chiusa tra via Cannaroli e via Baselice per permettere di ricostruire esatta dinamica del fatto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roma, incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donnaUna donna ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Prenestina, dopo che la sua auto si è scontrata con un veicolo dell’Ama.

