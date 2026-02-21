Roma | Time condanna da 21 milioni e rischio sfratto per spazio

A Roma, il centro sociale Time rischia di perdere la sede e di dover pagare una multa di 21 milioni di euro. La causa riguarda un contenzioso legale con il Comune, che ha deciso di avviare procedure di sfratto. Il progetto, rivolto a giovani e artisti, coinvolge anche attività culturali e laboratori. La situazione si aggrava con la minaccia di un’evacuazione imminente, lasciando incerte le attività in corso. La questione rimane aperta.

Time a Roma: la condanna che mette a rischio un progetto sociale da oltre 21 milioni di euro e le possibili soluzioni. Una condanna che supera i 21 milioni di euro ha scosso il mondo attivista di Roma, mettendo a rischio il progetto Time, uno spazio occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme dal 2013. La sentenza, emessa in data odierna, 21 febbraio 2026, impone al Viminale un risarcimento di oltre 21 milioni e 180mila euro a InvestiRE Sgr, la società proprietaria dell'immobile che intende realizzare un albergo nell'area. A ciò si aggiunge un indennizzo mensile di quasi 207mila euro, previsto a partire da gennaio 2026, fino alla completa liberazione dell'immobile.