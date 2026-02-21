Roma spuntano svastiche e croci celtiche sui muri del cortile del set di C’è ancora domani di Paola Cortellesi
Vandali hanno imbrattato i muri del cortile di un set cinematografico a Roma, causando danni con svastiche e croci celtiche. Le scritte sono state lasciate nella notte tra il 20 e il 21 febbraio sui pilastri del cancello e le pareti di un condominio in via Bodoni 96, nel quartiere di Testaccio. Le autorità indagano per identificare i responsabili di questo gesto vandalico. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e della produzione del film.
Spuntano svastiche e croci celtiche in un rione di Roma. Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, un manipolo di vandali ha imbrattato i pilastri del cancello e le pareti del condominio di via Bodoni 96, a Testaccio. Non un indirizzo qualunque, perché quel cortile è diventato un simbolo per essere stato il set del film record d’incassi C’è ancora domani di Paola Cortellesi, pellicola che celebra la lotta contro la violenza delle donne e l’emancipazione ottenuta dalle stesse nella Storia. La denuncia. L’azione è stata denunciata con una nota congiunta da Marco Noccioli (Anpi Testaccio), Guglielmo Bianchi (Avs) e Matteo Morelli (Pd) e ha innescato un’immediata ondata di sdegno. 🔗 Leggi su Open.online
