Roma Ritorna al Futuro | 2036 o 2040 la Capitale sfida l’Olimpo
Roma ha riacceso il sogno olimpico, puntando a ospitare le Olimpiadi tra il 2036 e il 2040. La città si impegna a migliorare le infrastrutture sportive e a riqualificare aree urbane per accogliere gli eventi. Le autorità locali hanno già avviato i primi lavori di preparazione, coinvolgendo aziende e volontari. Questa sfida rappresenta un passo deciso verso un nuovo rinascimento sportivo per la capitale.
Roma Ritorna al Centro del Ring: La Capitale Punta alle Olimpiadi e al Rinascimento Sportivo. Il sogno olimpico per Roma si riaccende. Il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso un forte sostegno alla candidatura della Capitale per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040, aprendo un nuovo capitolo nella storia sportiva della città e rilanciando un dibattito che da anni appassiona l’opinione pubblica. Questa presa di posizione, giunta dopo un periodo di riflessione e valutazioni, si inserisce in un contesto di rinnovato dinamismo e di investimenti nel settore sportivo romano. Dopo anni di valutazioni e un passato segnato da rinunce, Roma sembra pronta a rimettersi in gioco sulla scena sportiva internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Gualtieri guarda al futuro “Olimpiadi a Roma nel 2036 o 2040”Gualtieri ha annunciato l'intenzione di candidare Roma come città ospitante delle Olimpiadi del 2036 o del 2040.
Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il FUORICLASSE HA SCELTO LA ROMA: a tavola con Gasp, ma non c’era bisogno di convincerlo; Totti: Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e discutendo di alcuni dettagli. VIDEO; Roma, ritorna Koné il motore di Gasp; Roma Lazio Film Commission e Anica Academy lanciano due corsi in ambito cinematografico.
Ritorno al futuroTotti ha parlato a un evento Betsson: «La Roma è casa mia. È vero, stiamo parlando dei dettagli. Gasperini? Partito col piede giusto, ha fatto un gran lavoro» ... ilromanista.eu
La DeLorean conquista Via Veneto: grande successo per i 40 anni di Ritorno al Futuro all’Hard Rock Cafe di RomaRoma, 24 ottobre 2025 - Grande successo per la serata evento organizzata il 21 ottobre scorso da Hard Rock Cafe Roma per celebrare i 40 anni di Ritorno al Futuro, in collaborazione con Hill Valley ... adnkronos.com
La leggenda ritorna: nuovo Toyota RAV4 Hybrid in anteprima assoluta a Roma ift.tt/SwARr2l x.com
Ritorna a Roma il minicorso sullo Champagne. 24 Champagne in 6 lezioni raccontati da Marco Cum. La bollicina più celebrata del mondo attraverso l'interpretazione di piccoli e grandi vigneron che hanno costruito il mito. Da martedì 17 febbraio 2026 presso - facebook.com facebook