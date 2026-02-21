Roma Ritorna al Futuro | 2036 o 2040 la Capitale sfida l’Olimpo

Roma ha riacceso il sogno olimpico, puntando a ospitare le Olimpiadi tra il 2036 e il 2040. La città si impegna a migliorare le infrastrutture sportive e a riqualificare aree urbane per accogliere gli eventi. Le autorità locali hanno già avviato i primi lavori di preparazione, coinvolgendo aziende e volontari. Questa sfida rappresenta un passo deciso verso un nuovo rinascimento sportivo per la capitale.

Roma Ritorna al Centro del Ring: La Capitale Punta alle Olimpiadi e al Rinascimento Sportivo. Il sogno olimpico per Roma si riaccende. Il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso un forte sostegno alla candidatura della Capitale per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040, aprendo un nuovo capitolo nella storia sportiva della città e rilanciando un dibattito che da anni appassiona l’opinione pubblica. Questa presa di posizione, giunta dopo un periodo di riflessione e valutazioni, si inserisce in un contesto di rinnovato dinamismo e di investimenti nel settore sportivo romano. Dopo anni di valutazioni e un passato segnato da rinunce, Roma sembra pronta a rimettersi in gioco sulla scena sportiva internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

