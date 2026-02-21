Roma regolamento di conti tra baby pusher | scattano gli arresti | VIDEO

A Roma, tre mesi fa, un tentato omicidio nel quartiere Don Bosco ha portato all’arresto di alcuni giovani coinvolti in una faida tra baby pusher. La polizia ha eseguito le misure cautelari dopo aver scoperto uno scontro violento tra gruppi rivali, culminato con l’aggressione a un minorenne. Le indagini sono partite dalle testimonianze di testimoni e dai video delle telecamere di sorveglianza. Questa operazione segna una svolta nel contrasto alla criminalità giovanile nella zona.

Si è chiusa all'alba la prima fase dell'indagine sul brutale tentato omicidio avvenuto tre mesi fa nel quartiere Don Bosco. La Polizia ha eseguito sei misure cautelari, emesse dai gip ordinario e minorile di Roma, nei confronti di altrettanti giovani: due maggiorenni e quattro minorenni. L'agguato risale al 30 novembre, in un'area verde tra viale Ciamarra e via Libero Leonardi. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, la vittima — un minorenne — era stata attirata nel parco con il pretesto di uno scambio droga-denaro concordato in chat. Una volta arrivato al punto d'incontro, il ragazzo è stato immobilizzato da uno dei maggiorenni mentre un gruppo di giovanissimi, nascosto nella boscaglia, lo ha circondato e picchiato con calci, pugni e colpi di spranga.🔗 Leggi su Iltempo.it

