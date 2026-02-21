Roma | Olimpico pieno incassi record e sogno nuovo stadio

La Roma continua a beneficiare di un Olimpico sempre più gremito, con previsioni di incassi che superano i 50 milioni di euro per questa stagione, grazie al grande sostegno dei tifosi e al successo di abbonamenti e biglietti per le partite casalinghe, inclusi i recenti sold-out contro Cremonese e Juventus. Questo flusso di entrate rappresenta un pilastro fondamentale per le ambizioni del club, soprattutto in vista della qualificazione alle competizioni europee e del progetto per la costruzione di un nuovo stadio. L'Olimpico, storico teatro del calcio romano, si conferma non solo un fortino dal punto di vista sportivo, ma anche una risorsa economica di primaria importanza per la società giallorossa.