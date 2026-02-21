Roma la crescita di Ghilardi | dall’avvio in salita alla titolarità

Daniele Ghilardi ha fatto il suo esordio in serie A con la Roma, trasferendosi dall’Hellas Verona durante l’estate. La società giallorossa ha deciso di puntare su di lui, inserendolo in rosa con un accordo di prestito e un obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Ghilardi, 24 anni, ha già mostrato segnali di crescita nelle prime partite ufficiali, conquistando il tecnico con la sua presenza in difesa. Ora, cerca continuità nelle prossime uscite.

La Roma ha ingaggiato Daniele Ghilardi nella sessione estiva di calciomercato dall’Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L’inizio dell’avventura in giallorosso non è stato semplice, ma con il passare delle settimane il difensore classe 2003 è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante fino a diventare una presenza stabile nelle rotazioni difensive. Le difficoltà nell’inserimento. La dirigenza romanista ha puntato su Ghilardi scegliendo un profilo giovane e italiano per rinforzare il reparto arretrato. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto rapidamente, mentre la trattativa con il Verona si è protratta per diverse settimane prima della definizione dell’operazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

