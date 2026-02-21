Roma investe 53M | 338 case Enasarco per rilanciare l’edilizia

Roma ha deciso di investire 53 milioni di euro per riqualificare 338 case di proprietà di Enasarco, l’ente previdenziale dei professionisti. Questa operazione mira a rilanciare il settore edilizio locale e a risolvere il problema degli alloggi vuoti. Nei prossimi mesi, i lavori di ristrutturazione riguarderanno diversi quartieri periferici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative. La città ha annunciato che i lavori partiranno già entro il primo trimestre del 2024.

La Mappa del Rilancio: Dove Roma Capitale ha Investito 53 Milioni in Case Enasarco. A fine dicembre 2025, Roma Capitale ha ufficializzato un'operazione immobiliare di notevole portata: l'acquisizione di 338 immobili da Enasarco, l'ente di previdenza dei professionisti. Un investimento complessivo di 53,4 milioni di euro, con un esborso medio di 158.000 euro per ciascuna proprietà. L'obiettivo primario di questa iniziativa è ambizioso: trasformare queste acquisizioni in una risorsa per l'edilizia popolare, offrendo soluzioni abitative a canoni calmierati in una città da tempo alle prese con una grave emergenza abitativa.