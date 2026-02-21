Roma il Miracolo a Pietralata e il Fortino di Formello | tra Storia e Commedia dell’Assurdo

Roma, il progetto dello stadio della Roma a Pietralata ha subito un’accelerazione con la calendarizzazione del voto il 5 marzo. L’Assemblea Capitolina si prepara a decidere sul via libera definitivo, portando il sogno dei Friedkin a un passo dalla realizzazione concreta. Nel frattempo, a Formello, si seguono i lavori di ristrutturazione del centro sportivo che si stanno svolgendo in modo rapido. La questione dello stadio si avvicina a un momento cruciale.

L’Assemblea Capitolina ha ufficialmente calendarizzato per il prossimo 5 marzo il voto decisivo sulla delibera di pubblico interesse per lo stadio della Roma a Pietralata, un passaggio burocratico che trasforma il sogno infrastrutturale dei Friedkin in un cantiere prossimo all’apertura. Mentre il versante giallorosso accelera verso l’inaugurazione del 2027, la S.S. Lazio reagisce alle indiscrezioni su una possibile cessione societaria alzando un muro di carta bollata e minacciando ricorsi per aggiotaggio. In questo scenario, la Capitale sembra ricalcare il set di un remake contemporaneo de “L’arbitro, il tifoso e il calciatore”, dove la farsa cinematografica cede il passo a una realtà in cui il pragmatismo americano sfida l’arroccamento legale della gestione Lotito con un piglio che farebbe invidia alla verve di Pippo Franco.🔗 Leggi su Sololaroma.it

