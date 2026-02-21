Roma | Giovani pusher spirale di violenza e droga 6 arresti dopo

A Roma, sei giovani sono stati arrestati per aver partecipato a una rissa legata allo spaccio di droga. La polizia ha intercettato il gruppo dopo un episodio di violenza che ha coinvolto diverse persone nel quartiere. Le indagini hanno scoperto che lo scontro era alimentato da tensioni tra bande rivali. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona, cercando di fermare ulteriori episodi di violenza connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Roma, spirale di violenza giovanile: un tentato omicidio svela le dinamiche criminali legate alla droga. Roma è scossa da un episodio di violenza che ha coinvolti giovani, alcuni dei quali minorenni, in una spirale di criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti. Un tentato omicidio avvenuto nel quartiere Don Bosco lo scorso novembre ha portato all’arresto di sei persone – due maggiorenni e quattro minorenni – accusati di aver aggredito un giovane pusher. L’indagine, coordinata dalla magistratura, ha rivelato un quadro preoccupante di criminalità minorile e delle dinamiche che la alimentano, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle periferie e sull’efficacia delle politiche di contrasto alla criminalità giovanile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma: spaccio di droga, furti e violenza domestica, 10 arresti nella periferia estLa Polizia di Stato ha arrestato dieci persone nelle zone di Tor Bella Monaca, Borghesiana, Ponte di Nona e Tivoli.

Roma: operazione anti-droga, otto arresti a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Focus su spaccio a giovani.Roma, le forze dell’ordine hanno arrestato otto persone in un’operazione contro lo spaccio di droga nelle periferie.

