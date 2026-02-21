Roma borseggiatrice Rom con 37 precedenti | arrestata e subito rilasciata

A Roma, una donna di origini rom, con 37 precedenti penali, è stata arrestata per aver tentato di derubare un passante. La donna ha approfittato di un momento di distrazione per sottrarre il telefono, ma è stata subito fermata dalla polizia. Nonostante l’arresto, è stata rilasciata poco dopo grazie alla presenza dei suoi figli, in particolare il più piccolo di cinque mesi, che ha influito sulla decisione. La vicenda si è conclusa con il suo ritorno in libertà.

Un borseggio, l'ennesimo nel cuore di Roma: il numero 37, per la precisione. Protagonista Rasema Derdzic, rom, cinque figli, 36 anni La sua principale attività è (sempre) stata infilare le mani nelle borse di turisti o passanti per sfilare portafogli, soldi, telefoni. In tutto, sono 37 precedenti. Quasi tutti per furto. Una serie di colpi e colpetti per i quali è stata quasi sempre solo denunciata. Mentre altre volte è, invece, stata arrestata processata per direttissima e poi liberata. Ogni volta un cavillo, una situazione contingente, la presenza di un figlio piccolo o la tenuità dei fatti contestati le hanno permesso di vivere fuori del perimetro della legalità.