Roma Bersani | Spin Time? Non si permettano di toccarlo finché non sgomberano CasaPound

Pier Luigi Bersani ha reagito con fermezza alle proteste sui social, sottolineando che non si permettano di interferire con la sua attività finché CasaPound occupa ancora uno stabile a Roma. L’ex leader del PD si è detto irritato dal paragone tra la sua presenza e l’occupazione di Spin Time, evidenziando che le due situazioni sono diverse. Bersani ha insistito che prima si risolvano i problemi di CasaPound, poi si potrà discutere di altre questioni.

© Lapresse.it - Roma, Bersani: "Spin Time? Non si permettano di toccarlo finché non sgomberano CasaPound"

"Finché non sgomberate CasaPound, non permettetevi di venirmi a disturbare dove vado io. È veramente incredibile paragonare situazioni che non c'entrano nulla". Lo ha detto l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani nel centro sociale Spin Time di Roma ospite di "Compagno è il mondo". "È vero, ci sono delle complicazioni", prosegue Bersani, "ma anche qui a Roma si sono sperimentate delle soluzioni. Con la buona volontà di tutti, mettendosi di buzzo buono e con un po' di fantasia, credo si possa trovare una soluzione". Questo articolo proviene da LaPresse.