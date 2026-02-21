Roja | 6 comuni a secco lunedì riparazione d’urgenza per 40 anni

Una rottura sulla rete Roja ha provocato un'interruzione dell’acqua in sette zone di cinque comuni, tra cui Sanremo e Imperia. La perdita di acqua si è verificata in un punto critico della condotta, che alimenta le abitazioni da oltre quarant’anni. I tecnici sono intervenuti immediatamente per riparare il danno, mentre le persone coinvolte si preparano a lunghi disagi. La situazione rimane critica fino al completamento delle riparazioni.

Rottura del Roja: A rischio l'approvvigionamento idrico per migliaia di persone tra Sanremo e Imperia. Un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta sottomarina del Roja, arteria vitale per l'approvvigionamento idrico di numerosi comuni liguri, comporterà disagi diffusi lunedì 23 febbraio. La falla individuata da Rivieracqua richiederà interventi urgenti che potrebbero interrompere il servizio per migliaia di persone tra Sanremo e Imperia, oltre a causare fenomeni di torbidità dell'acqua. La situazione mette in luce la fragilità delle infrastrutture idriche regionali e la necessità di investimenti mirati per garantire un servizio essenziale alla popolazione e all'economia locale.