Roblox ha più giocatori attivi di PlayStation Fortnite e Steam messi insieme

Roblox registra un numero di giocatori attivi superiore a quello di PlayStation, Fortnite e Steam combinati, secondo il rapporto “The State of Video Gaming in 2026” di Matthew Ball. La piattaforma attrae milioni di utenti ogni giorno, grazie alla vasta offerta di giochi e creazioni personalizzate. Questo risultato dimostra come Roblox abbia conquistato una fetta significativa del mercato videoludico, battendo i competitor più consolidati. La crescita continua a sorprendere gli analisti del settore.

Secondo il rapporto “ The State of Video Gaming in 2026 ” dell’analista Matthew Ball, Roblox è oggi la piattaforma videoludica con il maggiore coinvolgimento al mondo, superando per ore di gioco complessive Steam, PlayStation e Fortnite messi insieme. Un dato che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile, considerando il peso storico di queste realtà nel mercato tradizionale. Già alla fine del 2024 gli utenti attivi giornalieri di Roblox avevano superato quelli delle principali console. Nel corso del 2025 la crescita è accelerata ulteriormente: +69% di utenti attivi giornalieri in un solo anno, con un incremento triplo rispetto al boom registrato durante il primo anno della pandemia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

