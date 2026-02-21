Rivoluzione EX60 Autonomia super e ricarica lampo

Volvo ha lanciato il nuovo EX60, un SUV completamente elettrico che promette di cambiare le regole del settore. La casa svedese ha puntato su un’autonomia superiore e sulla ricarica rapida, con l’obiettivo di attirare clienti ancora diffidenti verso le auto a zero emissioni. Il modello si distingue per il design moderno e tecnologie avanzate, come la ricarica in tempi record. La produzione del veicolo è già in corso presso lo stabilimento di Ghent.

di Giuseppe Tassi Volvo riscrive le regole del gioco. Con EX60 la casa svedese mette sul mercato un Suv Premium completamente elettrico capace di sfatare i luoghi comuni e le riserve che ancora frenano la diffusione delle auto BEV a impatto zero. Costruita sulla nuova piattaforma SPA3, EX60 occupa il segmento di mercato dei Suv medi ma ha davvero poco a che vedere con la sorella XC60, che è ad oggi la Volvo più venduta di sempre. L'elettrica di nuova generazione, lunga poco più di 4,80 metri, porta con sé contenuti tecnologici che la fanno già correre nel futuro. Un po' di dati per capire meglio le potenzialità della nuova Volvo: 850 km di autonomia (più di un Diesel), ricarica di 340 km in soli dieci minuti e dal 10 all'80% in 19 minuti.