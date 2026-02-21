Risse a scuola Una serata con la Polfer
Una serie di episodi di aggressioni tra studenti ha portato alla sospensione della ricreazione all'aperto in una scuola di Merate. La decisione della preside, presa dopo ripetuti scontri nel cortile durante l’intervallo, ha provocato reazioni tra genitori e insegnanti. Per affrontare il problema, il Comitato genitori ha organizzato un incontro con le autorità scolastiche e la Polizia ferroviaria, coinvolgendo anche alcuni studenti. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per migliorare la situazione.
Dopo la punizione, la riabilitazione, sia per gli studenti sia per i genitori, tutti insieme. Dopo la decisione della preside delle superiori Francesco Viganò di Merate di sospendere la ricreazione fuori dalla propria aula per gli studenti di prima e di seconda, perché più volte si sarebbero picchiati nel cortile della scuola durante la ricreazione, mentre alcuni compagni filmavano le risse, i rappresentanti del Comitato genitori hanno organizzato un incontro educativo. In cattedra venerdì 6 alle 20.30 nell’aula magna saliranno gli agenti della Polizia ferroviaria. Titolo della lezione: la sicurezza e alla responsabilità dei più giovani negli spazi ferroviari e, più in generale, nei contesti di vita quotidiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
