Risaie soffocate | 57 sacchi patente sospesa e risarcimento danni

Un uomo di Salussola ha abbandonato 57 sacchi di rifiuti nelle risaie del Biellese, danneggiando l’ambiente. La sua azione ha portato alla sospensione della patente di guida e a una multa amministrativa. La presenza di rifiuti abbandonati ha compromesso il paesaggio naturale e ha richiesto interventi di bonifica. Le autorità hanno reagito rapidamente, identificando il responsabile grazie alle testimonianze raccolte sul luogo. La vicenda evidenzia come l’inciviltà abbia conseguenze concrete.

Rifiuti nelle risaie del Biellese: 57 sacchi e una patente sospesa. L’inciviltà ha un costo, e nel caso di un uomo di Salussola, provincia di Biella, questo costo si traduce in una sanzione amministrativa, la sospensione della patente di guida e l’obbligo di risarcire i danni causati all’ambiente. Le forze dell’ordine locali hanno infatti concluso un’indagine che ha portato alla luce un comportamento ripetuto e dannoso per l’ecosistema agricolo della zona. La vicenda, che ha destato preoccupazione tra gli agricoltori locali, solleva una volta di più il problema dello smaltimento illegale dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

