Riposa in pace piccolo angelo il Napoli in campo con il lutto al braccio contro l’Atalanta per il bimbo morto dopo il trapianto di cuore

Il Napoli ha deciso di indossare il lutto al braccio contro l’Atalanta, dopo la tragica morte di un bambino a causa di un trapianto di cuore. La perdita del piccolo ha sconvolto la comunità, spingendo la squadra a mostrare solidarietà con un gesto simbolico. La partita si gioca a Bergamo, dove i giocatori vogliono onorare la memoria del bambino e sensibilizzare sul tema delle donazioni. L’evento ha suscitato molte emozioni tra i tifosi presenti allo stadio.

Il Napoli scenderà in campo domani, domani 22 febbraio, a Bergamo contro l’Atalanta indossando il lutto al braccio. La decisione del club guidato da Aurelio De Laurentiis arriva per rendere omaggio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto oggi all’Ospedale Monaldi dopo un lungo ricovero seguito a un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre. La partita è in programma alla Gewiss Stadium (nota come New Balance Arena per ragioni di sponsorizzazione) e si giocherà in un clima inevitabilmente segnato dal dolore che ha attraversato la città nelle ultime ore. La vicinanza del club alla famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

Domenico non ce l’ha fatta, è morto il bimbo trapiantato a Napoli con un cuore danneggiato. Tajani: “Riposa in pace, piccolo angelo”Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi, è morto a causa di un cuore troppo danneggiato, che aveva ricevuto durante un trapianto al Monaldi di Napoli.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Il Napoli vicino alla famiglia del piccolo Domenico: Riposa in pace piccolo angeloNon ce l'ha fatta il piccolo Domenico. Il bimbo di Napoli a cui lo scorso 23 dicembre avevano trapiantato un cuore danneggiato è morto questa. tuttomercatoweb.com

Addio a Domenico, Meloni: Chiarezza dalle autorità competenti. Tajani: Mamma sia esempio per tuttiIl sindaco Gaetano Manfredi: Pronti a ogni sostegno alla famiglia. Il cordoglio del Napoli Calcio: Riposa in pace piccolo angelo ... ilgiornale.it

«Riposa in pace piccolo angelo», il Napoli in campo con il lutto al braccio contro l’Atalanta per il bimbo morto dopo il trapianto di cuore x.com

Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d’esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo ang - facebook.com facebook