Rio Open | Buse stordisce Berrettini semifinale shock per il Perù!

Matteo Berrettini è stato eliminato dal torneo di Rio de Janeiro dopo una sconfitta sorprendente contro Ignacio Buse, che ha dominato il match con un risultato inaspettato. La partita, molto combattuta, ha visto il peruviano mettere a segno punti decisivi nel secondo set, lasciando i tifosi senza parole. Buse, con questa vittoria, accede alle semifinali, mentre il pubblico assiste a una delle sorprese più grandi del torneo.

Rio de Janeiro è stata teatro di sorprese all’interno dell’ATP 500, con l’eliminazione di Matteo Berrettini al termine di un match combattuto e controverso contro Ignacio Buse. Il tennista peruviano avanza in semifinale, mentre Vit Kopriva e Tomas Martin Etcheverry si assicurano anch’essi un posto tra i migliori quattro del torneo brasiliano. L’edizione 2026 del Rio Open ha riservato diverse sorprese, con l’uscita di scena di alcuni dei favoriti iniziali. Il torneo, che si svolge sul manto rosso della città brasiliana, ha emergere nuovi talenti e confermare la competitività del circuito tennistico sudamericano.🔗 Leggi su Ameve.eu

LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 2-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il peruviano è a 1 game dalla semifinaleMatteo Berrettini sta affrontando Buse nel torneo ATP di Rio, con il peruviano vicino a chiudere il match e accedere alle semifinali.

LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 3-6, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra pioggia e interruzioni in semifinale ci va il peruvianoMatteo Berrettini ha perso il match contro Buse a causa delle continue interruzioni e della pioggia durante la semifinale dell’ATP di Rio 2026.

