Rio Open Berrettini si ferma ai quarti | Buse vince in tre set

Matteo Berrettini si ferma ai quarti del Rio Open dopo aver perso contro Ignacio Buse in tre set. La partita è stata interrotta più volte a causa della pioggia, che ha complicato il gioco su terra battuta. Il peruviano ha sfruttato le occasioni, vincendo 6-3, 2-6, 6-3. Berrettini aveva iniziato bene, ma ha lasciato spazio alle iniziative di Buse nel terzo set. La sua avventura nel torneo si conclude qui.

Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini nel "Rio Open", torneo ATP 500 in corso sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro, evento di maggior prestigio del circuito in America Latina con un montepremi di 2.469.450 dollari. Il tennista romano, numero 57 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, 91 del mondo, con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 al termine di una sfida più volte interrotta dalla pioggia.