Rio de Janeiro Berrettini esce ai quarti | Partita difficile ma gestita bene Sono contento

Matteo Berrettini ha perso ai quarti di finale a Rio de Janeiro, dove si stava giocando il torneo di tennis. La partita si è rivelata difficile, ma Berrettini afferma di averla affrontata con gestione efficace. Dopo una buona prestazione, l’azzurro ha concluso il match con un risultato sfavorevole contro Ignacio Buse. Il giocatore italiano si dice comunque soddisfatto di come ha gestito le fasi più complicate. Ora si prepara per il prossimo impegno in agenda.

Rio de Janeiro – Esce ai quarti di finale Matteo Berrettini. Al torneo di Rio de Janeiro, in svolgimento in Brasile, l'Azzurro è stato sconfitto da Ignacio Buse. Il risultato in tabellone è stato quello di 6-3, 2-6, 6-3. "Le condizioni a volte erano veloci, a volte lente. Non si sa mai. È stata una partita difficile, ma sono felice di averla gestita nel modo giusto", ha spiegato il 21enne, come riporta supertennis.tv. E' attualmente numero 66 in ATP.

Matteo Berrettini rimonta con grinta Dusan Lajovic e approda ai quarti di finale a Rio de JaneiroMatteo Berrettini ha vinto contro Dusan Lajovic grazie a una rimonta decisa, conquistando così un posto tra i migliori otto del torneo di Rio de Janeiro.

ATP Rio de Janeiro 2026, Buse sfiderà Berrettini nei quarti. Avanzano anche Faria ed EtcheverryMatteo Buse ha sconfitto il suo avversario e si prepara a sfidare Berrettini nei quarti di finale dell’ATP di Rio de Janeiro 2026.

