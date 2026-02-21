Rinviato il vertice Meloni-Macron
Il vertice tra la premier Meloni e il presidente Macron è stato rinviato a causa di imprevisti logistici. La riunione, prevista per questa settimana, si terrà probabilmente a metà giugno, anche se la data precisa non è ancora stata confermata. La decisione riguarda una questione di agenda e coinvolge anche la preparazione di alcuni accordi bilaterali. La notizia ha sorpreso gli addetti ai lavori, che aspettavano l'incontro con interesse.
19.30 Sarà rinviato a metà giugno,data ancora da definirisi,il vertice franco-italiano,tra la premier Meloni e il presidente Macron.Si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile,e invece si svolgerà dopo il vertice del G7 di Evian. Lo ha comunicato una fonte diplomatica, secondo la quale,la richiesta di rinvio era stata fatta a Macron da Meloni a margine del summit dell'Ue in Belgio il 12 febbraio.Meloni ha chiesto che l'incontro che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa,si tenga dopo il G7. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
