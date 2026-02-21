Rimini scontro a scuola | Carabinieri fermano lite tra studenti

A Rimini, una lite tra studenti dell’Istituto Alberghiero “Malatesta” ha portato all’intervento dei Carabinieri. La discussione tra due gruppi di ragazzi di prima e quinta superiore si è scatenata in corridoio, con spintoni e urla. La scena ha attirato l’attenzione di altri studenti e insegnanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono arrivati immediatamente, sedando la rissa e portando via alcuni adolescenti coinvolti. La scuola ha deciso di adottare misure più severe.

Scontro tra studenti all’Istituto Alberghiero di Rimini: l’intervento dei Carabinieri. Un violento alterco tra studenti di prima e quinta superiore ha richiesto l’intervento dei Carabinieri presso l’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini nella mattinata di venerdì 20 febbraio 2026. La lite, scaturita da accuse reciproche di furti avvenuti all’interno dell’istituto, ha destato preoccupazione e ha portato all’identificazione di tutti i partecipanti da parte delle forze dell’ordine. Le dinamiche dell’escalation. La tensione è rapidamente cresciuta intorno alle ore 13:00, quando un gruppo di studenti del primo anno si è trovato a confrontarsi con i compagni del quinto anno.🔗 Leggi su Ameve.eu Avellino, tensione in Piazza d’Armi: Polizia e Carabinieri fermano una litePoco fa, ad Avellino, in Piazza d’Armi nei pressi del Tribunale, si è verificato un episodio di tensione tra alcune persone. La Spezia, lite tra due studenti a scuola finisce nel sangue: accoltellato un diciottenne, è mortoA La Spezia, uno scontro tra due studenti in ambito scolastico è sfociato in un gesto violento, portando alla morte di un diciottenne. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rimini, scontro tra due auto: quattro persone finiscono in ospedale; Como incidente in moto contro un tir | 18enne muore in ospedale dopo una settimana. Rimini, Carabinieri intervengono a scuola per lite tra ragazziQuattro studenti dell'Istituto Alberghiero Malatesta, a Marebello di Rimini, sono stati identificati dai Carabinieri, al termine di una lite scoppiata oggi (venerdì 20 febbraio) tra un gruppetto di ra ... altarimini.it Rimini, ragazza di 18 anni muore in scooter mentre va a scuola: Martina Gnoli travolta da un'auto. Grave l'amica che era con leiRIMINI - Una terribile notizia. Una ragazza di 18 anni, Martina Gnoli, residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è morta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di ... ilgazzettino.it Cronaca. Rimini, tensione all'Istituto Alberghiero Malatesta: scontro tra studenti a Marebello, intervengono i carabinieri - facebook.com facebook Nel mirino lo stanziamento per “Riviera Dream Vision” a Rimini: richiesta di destinare somme equivalenti al sostegno dei lavoratori Aeffe #ProvinciadiRimini #Attualita x.com